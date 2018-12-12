ميركل: القمة الأوروبية لن تغير اتفاق الخروج مع بريطانيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها لا تتوقع أن تقرر قمة دول الاتحاد الأوروبي اتفاق الخروج مع بريطانيا حتى بعد جولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في عدد من الدول الأوروبية.







وفي ثاني جلساتها الخاصة التي عقدتها في البرلمان للرد على أسئلة النواب، قالت ميركل اليوم الأربعاء: "ليس لدينا النية لتغيير اتفاق الخروج مرة أخرى، وهذا هو الموقف العام للدول الأعضاء الـ27"، وأضافت "حتى الآن فإنه ليس من المتوقع في الوقت الراهن أن نخرج من النقاشات بأي نوع من التغييرات".







وفي ردها على سؤال من نائب في الحزب الديمقراطي الحر حول ما يمكن أن تفعله الحكومة الألمانية لمواجهة حالة عدم اليقين لدى المواطنين المرتبطة بالنقاش الدائر حول إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، قالت إن "بمقدورها أن تقول للناس فقط: نحن نعمل بجد من أجل ألا تصل الأمور إلى خروج بريطاني بدون اتفاق".







وكانت ميركل ذكرت في مستهل الجلسة القصيرة أن القمة، التي ستنعقد يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة، ستبحث أيضاً المقترح المقدم من الرئاسة النمساوية (الدورية للاتحاد الأوروبي) والمعروف باسم صندوق التفاوض للتقديرات المالية للاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط.