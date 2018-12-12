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إسرائيل تخطط لبناء "حي دبلوماسي" كمجمع للسفارات في القدس

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:25 م
إسرائيل تخطط لبناء حي دبلوماسي كمجمع للسفارات في القدس
وزير الإسكان الإسرائيلي
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وكالات
 
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أعلن وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي، يواف جالانت، اليوم الأربعاء عن خطة بناء "حي دبلوماسي" في منطقة تالبوت بالجانب الغربي من القدس الشرقية، ليكون مقراً للسفارات الأجنبية.



وقال الوزير في رسالة للمجتمع الدولي عبر بيان رسمي إن "نقل السفارات إلى القدس، إلى عاصمتنا الأبدية، هو الأمر الصحيح".



وأشار الوزير إلى أن بلاده تتطلع لأن تمضي دول أخرى في العالم على نهج الولايات المتحدة وغواتيمالا، اللتين نقلتا سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس في مايو الماضي، ولذلك فقد حث فريقه على إيجاد "حلول مناسبة".



وسيشمل الحي، الذي كان يدعى البطاني الشرقي قبل الاحتلال، سفارات ومبان سكنية للعمال ومساكن السفراء.

وسيتم إنشاؤه على 10 هيكتارات في حي تالبوت الشرقي، قرب السفارة الأمريكية الجديدة.



وتم إرسال مشروع إنشاء مجمع للسفارات الجديدة مؤخراً إلى إدارة التخطيط، ولا زال قيد المراجعة من لجان التخطيط.



وتوجد حتى الآن سفارتا الولايات المتحدة وغوتيمالا في القدس بعد اعترافهما بالمدينة الفلسطينية عاصمة لإسرائيل، وذلك ضد الإجماع الدولي الذي طالب بسحب البعثات الدبلوماسية بعد ضم إسرائيل في 1980 للقدس الشرقية التي احتلتها في 1967.
المزيد عن: مجمع السفارات حي دبلوماسي تخطط بناء القدس إسرائيل
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