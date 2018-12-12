إسرائيل تخطط لبناء "حي دبلوماسي" كمجمع للسفارات في القدس

أعلن وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي، يواف جالانت، اليوم الأربعاء عن خطة بناء "حي دبلوماسي" في منطقة تالبوت بالجانب الغربي من القدس الشرقية، ليكون مقراً للسفارات الأجنبية.







وقال الوزير في رسالة للمجتمع الدولي عبر بيان رسمي إن "نقل السفارات إلى القدس، إلى عاصمتنا الأبدية، هو الأمر الصحيح".







وأشار الوزير إلى أن بلاده تتطلع لأن تمضي دول أخرى في العالم على نهج الولايات المتحدة وغواتيمالا، اللتين نقلتا سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس في مايو الماضي، ولذلك فقد حث فريقه على إيجاد "حلول مناسبة".