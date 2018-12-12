الأمم المتحدة: سنعلن موقف وفدي الحكومة والحوثيين تجاه المقترحات الأممية غدا الخميس

أعلنت الأمم المتحدة، أنه سيتم الإعلان عن موقف وفدي الحكومة والحوثيين تجاه المقترحات الأممية غدا الخميس.





وأعربت الأمم المتحدة، مساء اليوم، خلال جلسة مجلس الأمن، عن أملها في تلقي ردود إيجابية من وفدي الحكومة والحوثيين على مقترحات الحل في اليمن، موضحة أن ممثلين عن الدول الراعية لدعم التسوية في اليمن سيحضرون الجلسة الختامية لمشاورات السويد غدا الخميس .



