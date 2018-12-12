‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأمم المتحدة: سنعلن موقف وفدي الحكومة والحوثيين تجاه المقترحات الأممية غدا الخميس

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:24 م
الأمم المتحدة: سنعلن موقف وفدي الحكومة والحوثيين تجاه المقترحات الأممية غدا الخميس
مجلس الأمن الدولي
طباعة
Advertisements
أسماء العزب
 
Advertisements
أعلنت الأمم المتحدة، أنه سيتم الإعلان عن موقف وفدي الحكومة والحوثيين تجاه المقترحات الأممية غدا الخميس. 

وأعربت الأمم المتحدة، مساء اليوم، خلال جلسة مجلس الأمن، عن أملها في تلقي ردود إيجابية من وفدي الحكومة والحوثيين على مقترحات الحل في اليمن، موضحة أن ممثلين عن الدول الراعية لدعم التسوية في اليمن سيحضرون الجلسة الختامية لمشاورات السويد غدا الخميس.

وأشارت إلى أن وفدا الحكومة اليمنية والحوثيين تلقوا رسميا مسودة اتفاقات بشأن مطار صنعاء والحديدة، وإطار الحل السياسي.
المزيد عن: وفد الحكومة مقترحات مشاورات غدا الخميس الحوثيين الأمم المتحدة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
1
x
17:00
0
الاتحاد السكندري
إنبي
0
x
19:30
0
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
19:55
-
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
-
x
22:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
22:00
-
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
0
x
17:20
0
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
2
x
17:30
3
ويلنغتون - نيو زيلندا