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صلاح حليمة: مصر ستكون قائدة لعملية التنمية الشاملة المستدامة للقارة الإفريقية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:30 م
صلاح حليمة: مصر ستكون قائدة لعملية التنمية الشاملة المستدامة للقارة الإفريقية
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رقية جمال
 
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أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن عودة مصر للقارة الإفريقية جاء في مرحلة ستكون مصر فيها قائدة لعملية التنمية الشاملة المستدامة للقارة الإفريقية في إطار برنامج 2063 للتنمية، خاصة وأن مصر تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019.

وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن العودة لإفريقيا ظهرت في سلسلة من الأحداث التى شهدنها خلال الأيام الماضية والحاضرة وستكون في المستقبل، والتى تتمثل في منتدى إفريقيا 2018، ومعرض التجارة البينية الإفريقية، واتفاقية التجارة الحرة، ومؤتمر الأمن الغذائي.

وتابع، أن هناك اهتمام كبير بالاستثمار في إفريقيا، سواء بالاستثمار البيني بين مصر ودول إفريقيا أو الاستثمار بين الدول الإفريقية ومصر والعالم الخارجي، وهناك زخم ضخم نحو رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي.
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