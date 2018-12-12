تواصل- السعودية| البيئة: ضبط مستودعات لتخزين وبيع الحطب المحلي بالجوف

تقدم صحيفة تواصل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

أعلنت وزارة البيئة، أن فرقها الميدانية بمنطقة الجوف، وقوات المهمات والواجبات بشرطة المنطقة، تمكنت من ضبط مستودعين وشاحنات محملة ومجهزة بكميات كبيرة من الحطب المحلي؛ لنقلها خارج المنطقة، من خلال جولاتها الرقابية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالله الأحمري، أن فرع الوزارة لن يدخر جهدًا لمحاربة هذه الظاهرة، إذ تستمر عمليات الملاحقة والعقوبات المفروضة والفرق الميدانية والجهات الأمنية بالجوف؛ لضبط المخالفين لأنظمة المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

ودعا الأحمري الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب، منعًا لتدهور الغطاء النباتي والحفاظ على بيئة صحية نظيفة.

المصدر: صحيفة تواصل