كورة لايف اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم بث مباشر .. koora live | kora live | koralive
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:14 م
عمرو عادل
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كورة لايف اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم بث مباشر .. koora live | kora live | koralive
أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، القائمة المستدعاة لمباراة الفريق الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أمام سيسكا موسكو.
وشهدت قائمة الفريق، عودة البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر، ولاعب الوسط الألماني توني كروس، اللذين غابا عن مباراة الفريق الأخيرة أمام هويسكا، بينما غاب عنها القائد سيرجيو راموس.
وجاءت القائمة كالتالي: نافاس، كاسيا، كورتوا، كارفخال، فاييخو، فاران، مارسيلو، أودريوزولا، خافي سانشيز، كروس، مودريتش، فالفيردي، ليورنتي، أسينسيو، إيسكو، بيل، بنزيما، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.
يذكر أنَّ ريال مدريد، ضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال كمتصدر للمجموعة السابعة، دون النظر لنتيجة مواجهته الأخيرة، فيما تأهل روما كوصيف عن المجموعة.
كورة لايف اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم بث مباشر .. koora live | kora live | koralive
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