عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم عقب مونديال الأندية

أصبح حسين الشحات نجم العين الإماراتي قريبًا من الانتقال لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





و حصل مسئولو الإدارة الحمراء على وعد من نظرائهم فى النادى الإماراتى بإتمام الصفقة عقب كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى الإمارات خلال ديسمبر الجارى.





وأكدت تقارير صحفية أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع الشحات على الإنتقال للفريق خلال الفترة المقبلة، ورصدت الإدارة الحمراء مبلغا كبيرا لإتمام الصفقة خاصة فى ظل الحاجة المُلحّة لضم اللاعب.





وأبدت إدارة العين مرونة فى الاستغناء عن خدمات الشحات بعد التعاقد مع لاعب الوسط المالى تونجو حامد دومبيا وقيده فى قائمة الفريق لمدة موسمين بجانب مفاوضات النادى الإماراتى مع لاعبين أجانب آخرين بشكل يُجبره على التخلّى عن بعض لاعبيه الأجانب ومنهم الشحات.





و ينتظر الأهلي مشاركة الشحات مع العين بمونديال الأندية وبعدها سيتم إعلان الصفقة، الذي يتوقع أن تكلف خزينة القلعة الحمراء 30 مليون جنيه تقريبًا.