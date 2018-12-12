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تطوير طماي الزهايرة تكريمًا لكوكب الشرق أم كلثوم

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:13 م
تطوير طماي الزهايرة تكريمًا لكوكب الشرق أم كلثوم
صورة أرشيفية
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الفجر
 
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ عن تطوير قرية طماي الزهايره تخليدا لكوكب الشرق ام كلثوم وحتي يمكن وضعها على خريطة السياحة الداخلية والخارجية لان هناك مئات الآلاف من المواطنين يسعدهم زيارة القرية التي ولدت فيها اشهر واهم مطربة مصرية وعربية وكان لها دورها التاريخي في دعم مصر عقب حرب 1967. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بعد عصر اليوم بعدد من ملاك المنشآت والشركات السياحية بالدقهلية.

وأضاف إنني قمت بزيارة القرية ووجدت انها لا يليق بأسم ام كلثوم ولا تاريخها. 

يذكر أن شاروبيم قرر إقامة احتفالية بذكري مرور 103 عاما علي ميلاد ام كلثوم الاسبوع المقبل.
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