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صحيفة عبرية: واشنطن ترفض طلب إسرائيل بفرض عقوبات على لبنان وجيشها

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:06 م
صحيفة عبرية: واشنطن ترفض طلب إسرائيل بفرض عقوبات على لبنان وجيشها
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وكالات
 
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ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم، الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية رفضت طلبا إسرائيليا بفرض عقوبات على لبنان والجيش اللبناني، كي يتحملا المسؤولية عن حفر أنفاق "حزب الله" العابرة إلى إسرائيل، بدعوى أن تلك الأنفاق تنتهك قرار الأمم المتحدة، رقم 1701.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان مسؤول إسرائيلي بارز، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد تقدم بطلب لوزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، بفرض عقوبات على لبنان، وذلك حينما التقى به في بروكسل، مطلع الأسبوع الماضي.

وكتب يانيف كوفوفيتش، المحلل السياسي لصحيفة "هآرتس"، أن الولايات المتحدة وافقت على صياغة حزمة صارمة من العقوبات ضد "حزب الله"، الأمر الذي سيفرض مصاعب على الحزب، لكن واشنطن أوضحت أن علاقاتها مع لبنان قوية، حتى على المستوى العسكري، وأنها لا تنوي إلحاق الأذى بهم.


وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ بداية عملية درع الشمال، تحاول إسرائيل على المستويين، السياسي والعسكري، خلق معادلة تعتبر لبنان و"حزب الله" جهة واحدة، وهو ما لم توافق عليه واشنطن.

المزيد عن: واشنطن فرض عقوبات على لبنان طلب رفض إسرائيل
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