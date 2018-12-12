‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"البنت المليانة" أغنية جديدة لـ مالك مع جمال بخيت

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:05 م
البنت المليانة أغنية جديدة لـ مالك مع جمال بخيت
"البنت المليانة" أغنية جديدة لـ مالك مع جمال بخيت
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements

أطلق المطرب مالك، أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "البنت المليانة"، من كلمات الشاعر جمال بخيت، والأغنية تحمل طابعًا مختلفًا وجديدًا من نوعه.

تقول كلمات الأغنية "شغلانا وسحرانا، خطفت منى عيونى وسابتهم سهرانة" من كلمات الشاعر جمال بخيت من ألحان خليل مصطفى وتوزيع عادل عايش وهندسة الصوت ياسر أنور، وهي ضمن مجموعة جديدة من الأصوات الشابة التي تبناها بخيت للدفع بها في الساحة الغنائية الفترة المقبلة.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
1
x
17:00
0
الاتحاد السكندري
إنبي
0
x
19:30
0
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
19:55
-
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
-
x
22:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
22:00
-
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
0
x
17:20
0
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
2
x
17:30
3
ويلنغتون - نيو زيلندا