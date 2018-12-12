"البنت المليانة" أغنية جديدة لـ مالك مع جمال بخيت

أطلق المطرب مالك، أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "البنت المليانة"، من كلمات الشاعر جمال بخيت، والأغنية تحمل طابعًا مختلفًا وجديدًا من نوعه.

تقول كلمات الأغنية "شغلانا وسحرانا، خطفت منى عيونى وسابتهم سهرانة" من كلمات الشاعر جمال بخيت من ألحان خليل مصطفى وتوزيع عادل عايش وهندسة الصوت ياسر أنور، وهي ضمن مجموعة جديدة من الأصوات الشابة التي تبناها بخيت للدفع بها في الساحة الغنائية الفترة المقبلة.