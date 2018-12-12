محافظ الدقهلية: التاريخ يضع الإقليم على الخريطة السياحية بامتياز



وقال محافظ الدقهلية أن المحافظة تملك العديد من المقومات الثقافية والفنية والتاريخية تجعلها في مقدمة المحافظات المصرية ومع ذلك لم تحصل على نصيبها من حركة السياحة ولم توضع على خريطة السياحة المصرية سواء سياحة داخلية أو خارجية.



واستمع شاروبيم إلى آراء ومقترحات الحاضرين للنهوض بمحافظة الدقهلية سياحيا وأجمع الحاضرين على ضرورة إنشاء عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم وفقا للمواصفات المعتمدة من وزارة السياحة.



وقال محافظ الدقهلية أننا نسعى لاستعادة المنصورة لجمالها القديم من خلال مشاركة المجتمع المدني الفاعل والمنتمي لمحافظة الدقهلية، وأضاف أننا نملك عناصر قوة تخدمنا في السعي نحو استعادة المنصورة لرونقها أهمها التاريخ وأبنائها من الأعلام والمشاهير في مختلف المجالات ولدينا مشكلة مزمنة وهي ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها بشكل لا يستطيع الكثيرين تحملها.



عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا بعد عصر اليوم حضره عدد من ملاك المنشآت السياحية ومدير إدارة السياحة بالمحافظة، استعرض خلاله عددا من الموضوعات الخاصة بتنشيط الحركة السياحية بمحافظة الدقهلية.