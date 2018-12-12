جينفر لوبيز تزين غلاف مجلة People في عددها الجديد
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:09 م
أحمد جمال أحمد
Advertisements
Advertisements
زينت النجمة الكبيرة جينفر لوبيز غلاف مجلة People في عدده الجديد الصادر لشهر ديسمبر الجاري، احتفالا بطرحها لفيلمها الجديد second act.
وتعود جينفر من خلال هذا الفيلم للسينما من جديد بعد غياب أربعة أعوام، انشغلت خلالها بتصوير مسلسلها الناجح blue shades الذي تجسد به دور ضابطة بالشرطة.
وستعيد جينفر للأذهان من خلال فيلمها الجديد، أفلامها الرومانسية الشهيرة made in Manhattan و wedding planner .
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما جينفر لوبيز بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات الاعوام أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
Advertisements