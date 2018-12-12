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جينفر لوبيز تزين غلاف مجلة People في عددها الجديد

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:09 م
جينفر لوبيز تزين غلاف مجلة People في عددها الجديد
جينفر لوبيز
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أحمد جمال أحمد
 
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زينت النجمة الكبيرة جينفر لوبيز غلاف مجلة People في عدده الجديد الصادر لشهر ديسمبر الجاري، احتفالا بطرحها لفيلمها الجديد second act.

 


وتعود جينفر من خلال هذا الفيلم للسينما من جديد بعد غياب أربعة أعوام، انشغلت خلالها بتصوير مسلسلها الناجح blue shades الذي تجسد به دور ضابطة بالشرطة.

 

وستعيد جينفر للأذهان من خلال فيلمها الجديد، أفلامها الرومانسية الشهيرة made in Manhattan  و wedding planner .

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