تعرفي على أبرز الأطعمة التي تسبب اصفرار الأسنان

جميعنا نسعى للحصول على أسنان ناصعة البياض، واليوم سنُعرفِك على أهم الأطعمة التي تسبب اصفرار الأسنان وتدمر بياضها السليم والطبيعي أطلعنا عليها أخصائي طب الأسنان في عيادات المهيدب الدكتور حسن علي وقال: اصفرار الاسنان من أكثر الأمور التي تجعل شكل الإبتسامة محرجا وغير لائقا، وهنالك عدة أطعمة ومشروبات تؤثر على مينا الأسنان وتكون هي السبب في ظهور اصفرار وتآكل الأسنان منها:





أبرز الأطعمة التي تسبب اصفرار الأسنان:





- المشروبات الغازية والضارة ومشروبات الطاقة.





- القهوة والشاي.





- الحلويات المكونة من الألوان الصناعية.





- بعض الأدوية كأدوية المضاد الحيوي.





- تناول الصلصات المصنعة.





- التدخين.





- عوامل وراثية (فرقة أو سمك المينا يعتمد على الوراثة).





- بعض الفواكه التي تحتوي على الصبغات الطبيعية (العنب والكرز والشمندر).





- الإكثار من تناول النشويات والسكريات.





- الأطعمة الجاهزة و المعدة مسبقا لاحتوائها على مواد حافظة.





طرق الوقاية من إصفرار الأسنان:





- تجنب الأطعمة والمشروبات المسببة لصفار الأسنان وضعف المينا.





- تناول تفاحة يوميا يقي من إصفرار الأسنان.





- غسل الأسنان مباشرة بعد الوجبات.





- شرب الماء يساعد في غسل الأسنان.





- تناول كأس من الحليب يقوي مينا الأسنان لاحتوائه على الكالسيوم.





- تناول الأجبان والألبان حيث تقي الأسنان من التصبغ لاحتوائها على الأحماض والكالسيوم.





- تناول العسل حيث يعمل على تعقيم الفم كاملا.





- تناول الجزر يساعد على زيادة إفراز اللعاب مما يساعد على التخلص من بقايا الطعام.





- البعد عن مسببات إصفرار الأسنان.



