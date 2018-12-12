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ميركل تنتقد صمت اليسار عن شغب "السترات الصفراء"

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:57 م
ميركل تنتقد صمت اليسار عن شغب السترات الصفراء
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وكالات
 
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انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صمت حزب اليسار في بلادها عن أعمال الشغب التي قام بها أصحاب “السترات الصفراء” أثناء احتجاجاتهم في فرنسا.

 

وفي ثاني جلساتها الخاصة التي عقدتها في البرلمان للرد على أسئلة النواب، قالت ميركل اليوم الأربعاء إن هذا التأييد غير المحدود من جانب حزب اليسار أمر “شائن” لأن اليساريين ” لم يقولوا كلمة عن العنف في الشوارع هناك”.

 

يذكر أن موقف اليسار من حركة الاحتجاجات الفرنسية ليس واضحا.

 

وكانت سارا فاجنكنشت، زعيمة الكتلة البرلمانية لليساريين، وصفت “السترات الصفراء” نهاية نوفمبر الماضي بأنها نموذج يحتذى لألمانيا.

 

في المقابل، وصف بيرند ريكسنجر، زعيم حزب اليسار، “التآخي” بين الفكر اليساري واليميني هناك في فرنسا بأنه يبعث على القلق.

المزيد عن: ميركل فرنسا المانيا السترات الصفراء
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