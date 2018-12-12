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بركات يتعرض للإصابة في مران الأهلي.. ويوسف يطمئن على "معلول"

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:55 م
بركات يتعرض للإصابة في مران الأهلي.. ويوسف يطمئن على معلول
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علي نبوي
 
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تعرض عمرو بركات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

 

وتدخل خالد محمود طبيب الفريق الأحمر لعلاج اللاعب من الإصابة بكدمة في الركبة.


واجتمع محمد يوسف ، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق للاطمئنان على حالته بعد مشاركته في التدريبات البدنية كاملة مع الفريق عصر اليوم.

 

وانتظم معلول في اداء التدريبات البدنية برفقة زملائه بعد تعافيه من مزق العضلة الضامة.

 

وكان خالد محمود طبيب الفريق قد أعلن مشاركة اللاعب تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيزه بعد تنفيذه برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الاثيوبي المقرر لها بعد غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

المزيد عن: يوسف معلول مران الأهلي كورة رياضة بركات الأهلي أخبار الأهلي
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