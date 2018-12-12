"الخطيب": سوريا تهدف لإطلاق قمر صناعي

شدد وزير الاتصالات السوري إياد الخطيب على أن سوريا تستحق أن يكون لها دور في مجال أبحاث الفضاء، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف لإطلاق قمر صناعي أسوة بالدول العربية.

ذكر الموقع الإلكتروني لـ "وزارة الاتصالات والتقانة" السورية أن أولى زيارات وزير الاتصالات والتقانة الجديد المهندس إياد الخطيب كانت للهيئة العامة للاستشعار عن بعد مؤكداً أهميتها الكبيرة وضرورة تقديم الدعم الكامل لها حتى يكون لسوريا برنامجها الفضائي الخاص.





واستعرض الوزير مع الكادر الفني والإداري للهيئة المشاريع التي تقوم بها الذين أكدوا أن الخطوات التي تقوم بها الهيئة ستضع سوريا على الطريق الصحيح فيما يخص علوم الفضاء.

وبين الخطيب أن سوريا يجب أن يكون لها دور في مجال أبحاث الفضاء وتضع الوزارة ضمن أولى أهدافها التي تسعى لإنجازها إطلاق أول قمر صناعي سوري يدور في فلك الكرة الأرضية أسوة بالدول العربية.