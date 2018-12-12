Now: بث مباشر مباراة الهلال وأحد دوري بلس Al Hilal الأسطورة Live كورة ستار يلا شوت الجديد بجودة HD رابط مشاهدة الهلال

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بث مباشر مباراة الهلال وأحد مشاهدة دوري بلس Dawri Plus HD لايف رابط مباشر الأسطورة وكورة ستار يلا شوت الجديد بجوادت متعددة، حيث يواجه الهلال اليوم فريق أحد في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تلك المسابقة التي يتصدر جدول ترتيبها الهلال برصيد 29 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر ولكن يتبقى للهلال هذه المباراة المؤجلة والتي من الممكن أن تزيد فارق النقاط لستة نقاط كاملة.





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يبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأربعاء على أرضية ملعب الأمير “محمد بن عبد العزيز” ويدخل الهلال المباراة بعد مبارتين شهدت تعادلين مع الفيصلي والنصر ويسعى للعودة لسلسلة الانتصارات التي اعتاد عليها سابقا طامحًا في أن ينفرد بصدارة جدول ترتيب المسابقة وعدم التعثر مجددا.





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مشاهدة مباراة الهلال وأحد في بث مباشر عبر قناة KSA Sport HD1 ودوري بلس رابط سريع الأسطورة كورة ستار يلا شوت الجديد كورة لايف بجودات عالية،وبينما يقود الهلال صراعًا على المقدمة فإن فريق أحد يعاني من صراع الهبوط فالفريق يحتل المركز قبل الأخير برصيد ستة نقاط جمعها من فوز وحيد وثلاث تعادلات، ويخوض تلك المباراة بعد هزيمة أمام الشباب بنتيجة هدف نظيف.





وصول الفريقين منذ قليل للملعب

بداية عمليات الإحماء الخاصة بالفريقين

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ويدخل الهلال المباراة بعدة غيابات أبرزها لاعبه كاريلو بسبب الايقاف وأيضا ياسر الشهراني،سلمان الفرج ومحمد الشهلوب، وتخشى جماهير الهلال أن تؤثر نتيجة مباراة النصر سلبيا على اللاعبين بعد أن تقدم الهلال بالنتيجة 2-0 ثم عاد النصر ويحقق التعادل، يذكر أن الهلال تمكن من بلوغ دور الثمانية في كأس زايد للأندية الأبطال بعد تغلبه على النفط العراقي.