shahdlive متابعة حصرية العين ضد ويلنجتون مشاهدة لايف - كول كورة بث مباشر العين (مونديال الأندية)





يلتقي العين الإماراتي ومنافسه فريق ويلنجتون النيوزيلندي،في الخامسة والنصف مساء اليوم الاربعاء باستاد هزاع بن زايد في افتتاح كأس العالم للأندية فى النسخة الـ15 التى تستضيفها الإمارات بدءًا من اليوم وتستمر حتى 16 ديسمبر الجارى.

يشارك العين فى مونديال الأندية بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإماراتى بينما يشارك تيم ويلينجتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا والذى نجح في خطف بطاقة التأهل من أوكلاند سيتى الذى احتكر التأهل للمونديال عن منطقة أوقيانوسيا.





ويمثل مصر في البطولة ثنائى العين الإماراتى حسين الشحات ويحيى نادر، ويسعى الفريق الإماراتى الذى يشارك فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى فى تاريخه، لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز فى ضربة البداية والصعود للدور ربع النهائى من منافسات البطولة، ومواجهة الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا الذى ينتظر الفائز من مباراة الليلة يوم السبت المقبل في ربع النهائي.





وتعد هذه المرة الرابعة التى تستضيف فيها دولة الإمارات فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، بعدما سبق أن استضافت نسختى 2009، 2010، 2017.





يشارك في البطولة 7 أندية، هى العين (الإمارات)، الترجى التونسى (تونس)، ريال مدريد (إسبانيا)، وادالاخارا (المكسيك)، تيم ويلينجتون (نيوزيلندا)، أنتلرز (اليابان)، وريفر بلايت (الأرجنتين).



