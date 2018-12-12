حبس سائقين لحيازتهم دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالسلام

أمرت نيابة السلام، بحبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم كمية من الدقيق المدعم بقصد بيعها في السوق السوداء.

وتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "ش.إ"، 30 سنة سائق، حال استقلاله سيارة نقل محمل عليها كمية من الدقيق البلدى المدعم وزنت نحو (3،750 طن)، وبصحبته "ا.م" 34 سنة سائق، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.