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بث مباشر: مشاهدة مباراة الهلال واحد مباشر اليوم الاربعاء بالدوري السعودي

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:50 م
بث مباشر: مشاهدة مباراة الهلال واحد مباشر اليوم الاربعاء بالدوري السعودي
الهلال واحد
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مشاهدة مباراة احد والهلال بث مباشر اليوم الاربعاء على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري كاس الامير محمد بن سلمان عبر قناة دوري بلس السعودية.

لمشاهدة مباراة الهلال واحد بث مباشر للجوال والحاسوب في الدوري السعودي من هنا:
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