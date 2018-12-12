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live Mondial.. مشاهدة البث المباشر مباراة العين الاماراتي وويلنجتون اليوم 12-12-2018 في مونديال الأندية | beinmatch

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:45 م
live Mondial.. مشاهدة البث المباشر مباراة العين الاماراتي وويلنجتون اليوم 12-12-2018 في مونديال الأندية | beinmatch
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محمد الشيخ
 
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يلتقي العين الإماراتي ومنافسه فريق ويلنجتون النيوزيلندي،في الخامسة والنصف مساء اليوم الاربعاء باستاد هزاع بن زايد في افتتاح كأس العالم للأندية فى النسخة الـ15 التى تستضيفها الإمارات بدءًا من اليوم وتستمر حتى 16 ديسمبر الجارى.  
  
يشارك العين فى مونديال الأندية بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإماراتى بينما يشارك تيم ويلينجتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا والذى نجح في خطف بطاقة التأهل من أوكلاند سيتى الذى احتكر التأهل للمونديال عن منطقة أوقيانوسيا.

ويمثل مصر في البطولة ثنائى العين الإماراتى حسين الشحات ويحيى نادر، ويسعى الفريق الإماراتى الذى يشارك فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى فى تاريخه، لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز فى ضربة البداية والصعود للدور ربع النهائى من منافسات البطولة، ومواجهة الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا الذى ينتظر الفائز من مباراة الليلة يوم السبت المقبل في ربع النهائي.

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