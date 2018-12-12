خبيرة تغذية لـ"هذا الصباح": اللحوم المصنعة مسببة للسرطان (فيديو)

قالت الدكتورة أميرة سعيد، أخصائية الصحة العامة بالمعهد القومي للتغذية، إن اللحوم المُصنعة، هي من أكبر مُسببات السرطانات.

أوضحت "سعيد" خلال لقائها في حلقة برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، عبر شاشة "extra news"، أن إحدى الدراسات التي أجريت في عام 2008، حذرت من اللحوم المصنعة، بعدما أثبتت أنها مُسببة للسرطان، وذلك نتيجة ما تحتويه من نسبة دهون كبيرة، ومكسبات طعم ولون، بالإضافة إلى الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها هذه اللحوم، مما تؤدي إلى إنتاج مواد مُسرطنة.

كما أشارت إلى أن الملح الصيني، الذي تستخدمه ربات البيوت، هو من أخطر المواد الغذائية، لأنه ليس توابل كما يعتقد البعض، وإنما هو مادة "صوديوم نترايت"، المُسببة للسرطانات، والتي يتم إضافتها بكثرة للحوم المُصنعة، لإكسابها الطعم الذي يتهافت عليه الجميع.

في نفس السياق، أشارت إلى إمكانية استبدال اللحوم المصنعة، بتصنيعها في المنزل، مثل البرجر، الذي يسهل على ربات البيوت تصنيعة، لافتة إلى أهمية التقليل التدرجي من هذه المنتجات، والبحث عن بدائل صحية، مُشيرة إلى أن الطريقة الصحية للتغذية، هي تناول الأسماك بنسبة 3 مرات وتناول الأطعمة النباتية مرتين في الأسبوع.

على صعيد آخر، أكدت على أن الألبان المُعلبة أفضل من الألبان التي تأتي مباشرة من "اللبان"، وذلك لمرورها بعدة مراحل يتم فيها قتل كل البكتيريا، مُشيرة إلى أنه إذا تم شراء اللبن بدون مباشرة فيجب غليه لمدة تتراوح من 5 دقائق إلى ربع ساعة مع التقليب المستمر للتأكد من قتل كل البكتيريا.

كما أشارت إلى أن الثوم إذا تم فرمه وحفظه في الفريزر، فهو غير مُضر إطلاقًا، إلا إذا تم إذابته ومن ثم إعادته للفريزر مرة أخرى، مؤكدة على أن حفظ الثوم في برطمان خارج الفريزر هو من أكبر الأخطاء التي تجعله مُصر.