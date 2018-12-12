بث livehd7 | شاهد الهلال اليوم | شاهد مباراة الهلال واحد بث مباشر الان | الهلال واحد مباشر كورة اون لاين لايف ستار

يواجه فريق الهلال مضيفه فريق أُحد في مساء يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة على الأراضي السعودية، وذلك في إطار مباراة مؤجلة عن الجولة الحادية عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.





ولم يعرف فريق الهلال طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها الزعيم، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، كما سقط فريق الهلال في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.





وينتظر فريق الهلال أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق أُحد، حيث يواجه فريق الهلال في المباراة الأولى ضيفه فريق الحزم.





وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الهلال ضيفه فريق الأهلي، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الهلال مضيفه فريق التعاون، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الهلال وبين ضيفه فريق الرائد بالعاصمة السعودية الرياض.





ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الهلال في هذه المباراة على النحو التالي: علي الحبسي / محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / سلمان الفرج / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري / أندري كاريو / بافيتيمبي غوميز.





أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق أُحد طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك تعرض فريق أُحد إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، كما سقط فريق أُحد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.





ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الهلال مع مضيفه فريق أُحد عبر قناة KSA Sports HD1 المجانية، وذلك في تمام الساعة 17:20 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 18:20 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وأيضاً في تمام الساعة 19:20 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.