دويتوهات مبهجة للطبلة والربابة والجيتار والساكس فون في "معكم".. الليلة

في حلقة مليئة بالبهجة والمتعة الموسيقية يعرض برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، حلقة فى إطار حلقات الإحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساءً.

يقدم البرنامج تنويعات موسيقية للأغنيات الشهيرة في عزف ممتع بين آلات الإيقاع والطبلة يقدمها الفنان الشهير سعيد الأرتيست ومجموعة من العازفين الكبار على آلات الربابة والجيتار والساكس فون والمزمار والأكورديون. في ثنائيات مبهجة يقدم العازفون محسن الشيمي ووحيد ممدوح والسيد الحسيني وإبراهيم عبدالباري والعازف الكبير فاروق سلامة دويتوهات ممتعة مع طبلة سعيد الأرتيست لأغنيات زي العسل وأما براوة و3 دقات وألف ليلة وسواح والضوء الشارد وجانا الهوى وعلى رمش عيونها.

تتضمن الحلقة أيضًا لقاء مع لاعبي رياضة street workout التي قررت وزارة الرياضة مؤخرًا الاعتراف بهم وإنشاء إتحاد خاص بهم بعد سنوات من المشاركة في بطولات محلية ودولية دون اتحاد رسمي لهم في مصر.