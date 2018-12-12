Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال واحد بث مباشر لعبة Al Hilal اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين

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من الناحية التهديفية في تاريخ المواجهات بين الفريقين وتحديداً في آخر أربع مباريات جمعت بينهما، نجح فريق الهلال في تسجيل عشرة أهداف في شباك نظيره فريق أُحد، وفي مقابل ذلك لم ينجح فريق أُحد في تسجيل سوى هدفين فقط لا غير في شباك نظيره فريق الهلال.





ويعود أكبر انتصار لفريق الهلال على حساب نظيره فريق أُحد إلى يوم 28 ديسمبر 2017، حيث نجح فريق الهلال حينها في تحقيق الانتصار بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، علماً بأن أهداف فريق الهلال في تلك المباراة قد سجلها كلاً من السوري عمر خريبين من ركلة جزاء إضافة إلى السعودي سالم الدوسري وأيضاً البرازيلي جيلمن ريفاس الذي سجل هدفين.





ويمتاز فريق الهلال في الموسم الحالي بكثرة الهدافين على مستوى بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث سجل له المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز تسعة أهداف، كما سجل له البرازيلي كارلوس إدواردو أربعة أهداف، وإضافة إلى ذلك أيضاً سجل له السعودي محمد كنو أربعة أهداف، وأيضاً سجل له السعودي سالم الدوسري ثلاثة أهداف.





أما على الجانب المقابل يبدو فريق أُحد تعيساً للغاية في الموسم الحالي مما يُهدد بقاءه في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ويُعتبر أبرز لاعب في صفوف فريق أُحد في الموسم الحالي هو المهاجم البرازيلي كارلوس ريبامار الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف لمصلحة فريقه حتى هذه اللحظة.





أما على مستوى صناعة اللعب يمتاز فريق الهلال أيضاً بكثرة صناع اللعب في الموسم الحالي، حيث يأتي في مقدمتهم الظهير الأيمن محمد البريك الذي نجح في صناعة ثلاثة أهداف لصالح زملائه في فريق الهلال، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة كلاً من الثنائي سالم الدوسري إضافة إلى البيروفي أندري كاريو، حيث صنع كلاً منهما هدفين لمصلحة الزعيم.





نوافيكم بالبث الحي للمواجهة المرتقبة بين الهلال ضد احد بث مباشر يلا شوت قبل انطلاق المواجهة بقليل، متمنين لكم مشاهدة ممتعة وفوز فريقك المفضل.