مونديال الأندية 2018 : بث مباشر العين الإماراتي ضد تيم ويلينغتون : مشاهدة مباراة العين اليوم Al Ain FC live
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:39 م
محمد الشيخ
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مونديال الأندية 2018 : بث مباشر العين الإماراتي ضد تيم ويلينغتون : مشاهدة مباراة العين اليوم Al Ain FC live
جماهير الأمة العيناوية "الزعيم العالمي" يستضيف تيم ويلينغتون اليوم على استاد هزاع بن زايد في تمام الساعة 07:30 مساءً في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية أبوظبي 2018 #نادي_العين #العين_على_العالمية
شاهد البث المباشر مباراة العين وويلنغتون من هنا...
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