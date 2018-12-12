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مونديال الأندية 2018 : بث مباشر العين الإماراتي ضد تيم ويلينغتون : مشاهدة مباراة العين اليوم Al Ain FC live

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:39 م
مونديال الأندية 2018 : بث مباشر العين الإماراتي ضد تيم ويلينغتون : مشاهدة مباراة العين اليوم Al Ain FC live
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محمد الشيخ
 
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مونديال الأندية 2018 : بث مباشر العين الإماراتي ضد تيم ويلينغتون : مشاهدة مباراة العين اليوم  Al Ain FC live

جماهير الأمة العيناوية 📣 "الزعيم العالمي" يستضيف تيم ويلينغتون اليوم على استاد هزاع بن زايد في تمام الساعة 07:30 مساءً في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية أبوظبي 2018 🏆

شاهد البث المباشر مباراة العين وويلنغتون من هنا...

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