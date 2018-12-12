مونديال الأندية 2018 : بث مباشر العين الإماراتي ضد تيم ويلينغتون : مشاهدة مباراة العين اليوم Al Ain FC live

جماهير الأمة العيناوية

"الزعيم العالمي" يستضيف تيم ويلينغتون اليوم على استاد هزاع بن زايد في تمام الساعة 07:30 مساءً في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية أبوظبي 2018