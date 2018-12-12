"بمساعدة عمه".. شاب يقتل شقيقته صعقا بالكهرباء في إمبابة

أنهى شاب حياه شقيقته، إثر صعقها بالكهرباء، حتى الموت وذلك بمساعدة عمه، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهما وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغ للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم إمبابة، من المستشفى المركزي، بوصول فتاة بالعقد الثاني من عمرها، جثة هامدة، وادعاء تعرضها للصعق الكهربائي، وبالكشف الطبي عليها تم الاشتباه في وجود شبهة جنائية في وفاتها.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص وإعادة مناقشة شقيقها، قرر بترك شقيقته المنزل، وفور عودتها تعدى عليها بالضرب والصعق الكهربائي بمساعدة عمهما، ولدى فقدها وعيها قام بنقلها المستشفى مدعيا تعرضها للصعق الكهربائي.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، من القبض على شقيق المجني عليها وعمهما، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.