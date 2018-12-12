تعرف على موقف الزمالك من عودة شيكابالا للدوري المصري

رفض مسئولو نادي الزمالك إقحام نفسهم في ملف المفاوضات مع أبولون اليوناني فيما يتعلق بفسخ عقد إعارة شيكابالا لاعب الفريق.

وطلب مسئولو الزمالك من شيكابالا بتخليص نفسه من أبولون اليوناني وأبدوا ترحيبهم في إعارته لصفوف الاتحاد السكندري في يناير القادم وعدم الوقوف في طريق الصفقة.

وشدد مسئولو الزمالك على اللاعب بضرورة عدم تكرار تجربة سبورتنج لشبونة البرتغالي لمنع توقيع عقوبات على النادي في الفيفا خاصة أن قضية لشبونة لازالت منظورة حتى الآن.

كشف سمير عبد التواب مدير أعمال محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك المعار إلى صفوف أبولون اليوناني، عن وجهة الفهد الأسمر القادمة بعد الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن وجود عدة عروض محلية له من الإسماعيلي والاتحاد الاسكندري بجانب مفاوضات إنبي.

وأكد عبد التواب في تصريحات خاصة أن شيكابالا ليس مِلكًا لنفسه ولكنه ما زال مرتبطا بتعاقد مع نادي الزمالك بجانب استمرار عقد الإعارة مع أبولون لنهاية الموسم الجاري بما يعني ضرورة التفاوض مع الناديين حال رغبة أي فريق في ضم شيكابالا والحصول على موافقتهما.

ورحل شيكابالا مطلع الموسم الجاري إلى صفوف أبولون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعد الأزمة التي حدثت بينه وبين إدارة الزمالك على خلفية عدم تواجده في فترة الإعداد عقب خوض المنتخب الوطني مونديال روسيا 2018، وهو ما أدى في النهاية لعدم قيده في القائمة الأساسية بداعي أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق لم يراه داخل الملعب وكانت رغبته في مشاهدة الجميع قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن أي لاعب سواء بقيده في القائمة الأساسية أو صرف النظر عنه، وأصدر اللاعب بعدها عدة بيانات وخضع للتحقيق من جانب مسئولي الزمالك قبل أن يتم الموافقة على رحيله في النهاية إلى صفوف أبولون.

وعن رغبة اللاعب في البقاء بالاحتراف أو العودة إلى مصر، قال وكيل أعماله: "الرغبة عندما يكون اللاعب حرا لكنه الآن ملك الأندية المرتبط بتعاقد معها وعندما توافق الأندية سأجلس بعدها مع شيكابالا وحسم القرار النهائي بالبقاء في أوروبا أو العودة إلى مصر".

وعلى الجانب الآخر، علم "الفجر الرياضي" أن فكرة عودة شيكابالا إلى الزمالك تعتبر خارج حسابات النادي بشكل نهائي لعدة أسباب أولها عدم الحاجة إليه من وجهة نظرهم لتوافر أكثر من بديل في نفس مركزه ووجود أولوية للمشاركة لهم عن اللاعب، بالإضافة إلى رؤيتهم أن الفهد الأسمر مستواه تراجع عما كان عليه من قبل واللاعب لن يكون مفيد من الناحية الفنية للفريق على الرغم من شعبيته الكبيرة بالإضافة إلى إمكانية حدوث بعض المشاكل من جلوسه على دكة البدلاء واعتراضه على الأمر ورغبته في التواجد بصورة مستمرة في تشكيلة الفريق.

كما أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق يعتمد على توليفة ثابتة في تشكيلته ولا يُجري تعديلات إلا في أضيق الحدود وهو ما جعلهم غير متحمسين على الإطلاق لوجوده بالإضافة إلى وضع كل تركيزهم للتدعيم في مركز الهجوم بسبب النقص العددي الموجود بين صفوف الفريق على عكس مركز صانع الألعاب الذي يوجد به وفرة عددية ولاعبين على مقربة من الرحيل عن الفريق بسبب عدم حصولهم على فرصتهم مع الفريق وعلى رأسهم محمد عنتر وأيمن حفني وأحمد مدبولي وحدوث بعض المشاكل مع المدير الفني بسبب هذا الأمر.

شيكابالا يرتبط بعقد مع الزمالك يمتد لموسم ونصف موسم، بعدما رفض تجديد عقده مع الفريق قبل رحيله إلى صفوف أبولون اليوناني، ورغم اتصالات الإدارة معه والاتفاق على تمديد العقد لموسم إضافي قبل الرحيل إلى الاحتراف لكن اللاعب رفض في نهاية الأمر وتمسك أن يكون الموسم القادم له مع الزمالك بعد الاحتراف هو الأخير.

شيكابالا كانت رغبته من قبل في البقاء بالاحتراف مع أبولون لكن وجود عدة عروض محلية له في الوقت الحالي وعدم شعبية النادي اليوناني وتواضع الامكانيات دفعته للتفكير في العودة إلى الدوري المصري من جديد والمفالضة بين العروض المتاحة له قبل اتخاذ القرار النهائي وضمان المشاركة في التشكيلة الأساسية.