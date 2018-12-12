مبروك عطية يوجه رسالة شديد اللهجة لـ"الزوجة": "ممنوع الاقتراب من هاتف زوجك"

حذر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الزوجة من تصفح هاتف زوجها قائلا " حرام شرعًا"، كما حذر الزوج من تفتيش هاتف زوجته قائلا: "أنت واثق أنك واخد بنت ناس ولا فرقع لوز وفيه حاجة اسمها القيمة".





وأشار عطية إلى أن من يبحث في هاتف زوجته "بيدور على النكد وبيقول يا شر اشتر" وأن الأصل في الزواج هو السكن والتراحم.





شن الدكتور مبروك عطية، هجوما حادا على مستخدمي الهواتف المحمولة، موضحا الفرق بين استعمال المصريين للهواتف واستعمال أوروبا وأمريكا لها.





وقال عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "الموبايل في أوربا وأمريكا بيجيب دولار والموبايل عندنا إحنا بيجيب خراب وبيجيب شتيمة وبيجيب قلة أدب وبيجيب كفر بربنا وبيجيب ضياع لوقت الطالب فيه المفروض يذاكر"، متابعًا "وجوده عندنا حرام وكل حاجة هايفة بتغضب ربنا".