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"أنا شيري دوت كوم" يحتفل بنهاية التصوير في الشيخ زايد

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:09 م
أنا شيري دوت كوم يحتفل بنهاية التصوير في الشيخ زايد
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 
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انتهى طاقم عمل مسلسل "أنا شيري دوت كوم"، من تصوير أخر مشاهده في الشيخ زايد، ليصبح العمل جاهزًا للعرض مباشرة على منصة "فيو" الرقمية.

 

وقام طاقم العمل بعد ذلك بالاحتفال بنهاية التصوير، وذلك بحضور جميع الأبطال وضيوف الشرف، والمسلسل من بطولة محمد مهران، سارة الشامي، جيلان علاء، عماد رشاد، فارس حداد، عايدة رياض وهيدي كرم وإسلام إبراهيم كضيوف شرف، وهو من إخراج رامي رزق الله، وتأليف محمد فوزي عبد الرحيم ومصطفى زايد، ومن إنتاج منصة  VIU.

 

ويُعد العمل أول مشروع من إنتاجها بالشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة "order" كمنتج منفذ للعمل والمنتج أحمد حسني في أول إنتاج لهما بمصر والشرق الأوسط وتجربة الإنتاج الدرامي للمنصات الإلكترونية.

 

وتدور أحداث المسلسل حول "شيري" فتاة واجهت الكثير من الفشل في حياتها العاطفية والعملية، خاضت عدة تجارب في مشاريع كثيرة وفشلت، حتى وصلت لفكرة بيع ملابس الفنانين القديمة التي تمتلكها والدتها وتحتفظ بها في مخزن كبير “أونلاين”، حيث كانت تعمل “لبيسة” في المسلسلات والأفلام في الماضي، وتحتفظ بمجموعة كبيرة من فساتين وملابس الفنانات، والحلقة تمتد لحوالي 25 دقيقة فقط.

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