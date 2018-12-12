محافظ بني سويف: خريطة توزيع متكاملة للتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة

Advertisements

صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بأنه تم تشكيل منظومة متكاملة للتوسع في إقامة منافذ بيع السلع، حيث تضم هذه المنظومة رؤساء الوحدات المحلية السبع ومديرية التموين وكل الجهات المعنية والمختصة ومؤسسات المجتمع المدني والتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية،وبإشراف من السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا



وتتضمن اختصاصات هذه المنظومة تنفيذ خطة المحافظة الخاصة بتوفير السلع الأساسية بأسعارمخفضة، مع العمل على تشغيل كافة المنافذ التي تم تخصصيها بالكفاءة المطلوبة مع تنفيذ خريطة يتم اعدادها لتمتد المنافذ إلى القرى والعزب حسب معايير محددة تضمن التوزيع الأمثل للمنافذ



جاء ذلك خلال رئاسته للمجلس التنفيذي في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد جمعة حجازي المستشارالعسكري، والمحاسب محمود مغربي مدير مكتب المحافظ، حيث ناقش الاجتماع الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي، ونسب تنفيذ المشروعات



وأشار المحافظ إلى أن الدولة تضع ملف توفير السلع الاساسية والخضروات بأسعار مناسبة في مقدمة اهتماماتها، منوها عن تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء الدائمة بضرروة العمل على توفير السلع بأسعار مخفضة وعن طريق كل الوسائل والعمل خارج الصندوق وتفعيل دور المشاركة المجتمعية من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين والأسر المصرية



كما استعرض المحافظ تقرير منافذ البيع، مشيرًا إلى خطة المحافظة لإقامة منافذ بيع الخضراوات، والعمل على توفيرها بأسعار مخفضة من خلال زيادة المعروض منها، مطالبا بإعداد قائمة بالمنافذ الجديدة الجاهزة للإفتتاح