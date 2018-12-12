8.6 مليار جنيه ارباح البورصة المصرية في ختام جلسة اليوم الأربعاء

اختتمت البورصة المصرية جلسة، اليوم الأربعاء ، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بمشتريات العرب والأجانب، مع وجودحالة من التفاؤل بالسوق المصري .





وربح رأس المال السوقى نحو 8.6 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 732,96 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 724.3 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وعلي صعيد مؤشرات البورصة، وقفز مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.4% ليصل عند مستوى 12851.54 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.55% محققا مستوى 672.37 نقطة، وصعد مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.70% محققا مستوى1678.23نقطة.





وسجلت قيم التداولات السوق لتبلغ 1.05 مليارجنيه، من خلال تداول 221.3 مليون سهم، بتنفيذ 28.1 الف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 172شركة مقيدة، ارتفع منها 103 سهمًا، وتراجعت أسعار32 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 37 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات المصريين نحو البيع مسجلا 98.5 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 60.4% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو عمليات الشراء، مسجلًا 2.5مليون جنيه، 96مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 10.1%،29.4% من التداولات.



