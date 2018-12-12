8.6 مليار جنيه ارباح البورصة المصرية في ختام جلسة اليوم الأربعاء
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:07 م
نيفين سمير
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اختتمت البورصة المصرية جلسة، اليوم الأربعاء ، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بمشتريات العرب والأجانب، مع وجودحالة من التفاؤل بالسوق المصري .
وربح رأس المال السوقى نحو 8.6 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 732,96 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 724.3 مليار جنيه بالجلسة السابقة.
وعلي صعيد مؤشرات البورصة، وقفز مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.4% ليصل عند مستوى 12851.54 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.55% محققا مستوى 672.37 نقطة، وصعد مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.70% محققا مستوى1678.23نقطة.
وسجلت قيم التداولات السوق لتبلغ 1.05 مليارجنيه، من خلال تداول 221.3 مليون سهم، بتنفيذ 28.1 الف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 172شركة مقيدة، ارتفع منها 103 سهمًا، وتراجعت أسعار32 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 37 سهمًا أخرين.
واتجه صافي تعاملات المصريين نحو البيع مسجلا 98.5 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 60.4% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو عمليات الشراء، مسجلًا 2.5مليون جنيه، 96مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 10.1%،29.4% من التداولات.
وقلصت البورصة المصرية مكاسبها الصباحية بمنتصف جلسة، اليوم الأربعاء ،وربح رأس المال السوقى نحو 2.2مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 726,5 مليار جنيه مقارنة بإغلاق عند 724.3 مليار جنيه بالجلسة السابقة.
وعلي صعيد مؤشرات البورصة، فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.64% ليصل عند مستوى 12722.58 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.29% محققا مستوى 670.62 نقطة، وصعد مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.26% محققا مستوى 1670.92نقطة.
وأستهلت البورصة المصرية جلسة، اليوم الأربعاء ، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وربح رأس المال السوقى نحو 3.7مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 728 مليار جنيه مقارنة بإغلاق عند 724.3 مليار جنيه بالجلسة السابقة.
وعلي صعيد مؤشرات البورصة، فقد قفز مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.66% ليصل عند مستوى 12747.37 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.07% محققا مستوى 669.16 نقطة، وصعد مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.12% محققا مستوى 1668.6نقطة.
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، على ارتفاع جماعي، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.
وقفز المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30، في ختام التعاملات، بنسبة 1.51% (فوق حاجز 12650 نقطة) عند مستوى 12664.41 نقطة، رابحاً 188.23 نقطة.
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 724.36 مليار جنيه، رابحاً 7.78 مليار جنيه.
وصعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.21% عند مستوى 668.68 نقطة، فيما زاد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.16%، عند مستوى 1666.56 نقطة.
وصعد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 1.54% عند مستوى 2081.81 نقطة.
وبلغ حجم التداول نحو 163.4 مليون سهم، بقيمة 913.97 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.3 ألف عملية.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب للشراء بصافي 50.9 مليون جنيه و12.6 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه العرب للبيع بصافي 63.5 مليون جنيه.
وعلى مستوى البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في السوق، فقد صعد بنسبة 2.99% عند سعر 71.59 جنيه، بقيمة تداول بلغت 194.3 مليون جنيه.
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