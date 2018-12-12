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ضبط 3 عمال وبحوزتهم 2 طن أحجار كوارتز تحوي خام الذهب بالبحر الأحمر

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:08 م
ضبط 3 عمال وبحوزتهم 2 طن أحجار كوارتز تحوي خام الذهب بالبحر الأحمر
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 نجح  قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن البحر الأحمر في ضبط 3 أشخاص بالبحر الأحمر لتنقيبهم عن خام الذهب بطريقة غير شرعية وبحوزتهم 23 جوال من أحجار الكوارتز التي تحوي خام الذهب.

 

وبدأت تفاصيل الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم (بمديرية أمن البحر الأحمر) بالمرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، بمنطقة الكيلو 40 طريق إدفو/أسوان، وتمكنوا من ضبط 3 عمال "مُقيمون بمحافظة أسوان"وبحوزتهم (23 جوال من أحجار الكوارتز تحوي خام الذهب، تزن حوالي 2 طن)، واعترفوا بتنقيبهم عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بطريقة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المزيد عن: خام الذهب البحر الأحمر أحجار كوارتز
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