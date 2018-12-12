يوتيوب لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة Juventus HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

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يلعب يوفنتوس مواجهته الأخيرة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا اليوم أمام يانج بويز في ملعبه بالعاصمة السويسرية "برن" بعد ضمانه الصعود من المجموعة الثامنة إلى الدور الثاني من البطولة.





وحسمت فرق المجموعة اتجاهها في الجولات الخمس الماضية، بعد احتلال البيانكونيري صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وجاء في المركز الثاني مانشستر يونايتد برصيد 10 نقاط ليصعدان إلى المرحلة المقبلة.





ونجح فالنسيا صاحب المركز الثالث في ضمان الانتقال إلى بطولة الدوري الأوروبي بعد تجميعه خمس نقاط، ليتذيل المجموعة يانج بويز برصيد نقطة واحدة.





وكان يوفنتوس في مباراة الذهاب على ملعبه "أرينا" في الجولة الثانية، استطاع أن يتفوق على منافسه السويسري في مباراة اليوم بنتيجة 3-0، سجلهم كلهم مهاجمه الأرجنتيني "باولو ديبالا".





التشكيل المتوقع ليوفنتوس في مباراة يانج بويز في دوري أبطال أوروبا

تشيزني، دي تشيليو، بونوتشي، روجاني، كانسيلو، كوادرادو، بيانيتش، بينتانكور، كوستا، رونالدو، ماندزوكيتش





التشكيل المتوقع ليانج بويز في مباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

فون بولموس، مبابو، فون بيرجين، كامارا، بينيتو، لاوبر، سوليماني، سو، أيبشير، أسالي، نسامي.





موعد مباراة يوفنتوس ويانج بويز في دوري أبطال أوروبا

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءاً بتوقيت السعودية.





القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ويانج بويز في دوري أبطال أوروبا

اختارت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، شاشة قناة "Bein Sports HD4" لتبث عليها مباراة يوفنتوس ويانج بويز.





معلق مباراة يوفنتوس ويانج بويز في دوري أبطال أوروبا

أسندت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية تعليق المباراة بين يوفنتوس ويانج بويز للمعلق اليمني "حسن العيدروس".