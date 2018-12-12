400 مشجع لمؤازرة المنصورة في مباراة كفرالشيخ

وافق أمن الدقهليه على السماح بتواجد 400 مشجع داخل ملعب ستاد المنصورة لموارزة الفريق لابرتقالي في مباراة كفر الشيخ في إطار الأسبوع الأخير للدور الأول من دوري الممتاز "ب".





حيث توجه حاتم المير رئيس نادي المنصورة بالشكر إلى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، والمحافظ جمال شاروبيم على جهودهما لدعم ومساندة فريق المنصورة في رحلة الصعود للدوري الممتاز.