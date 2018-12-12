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جهود "مباحث الضرائب" خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:51 م
جهود مباحث الضرائب خلال الـ24 ساعة الماضية
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هبة عبد الحفيظ
 
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أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:

في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والمهن الحرة:

ضبط (51) حالة ضرائب عامة.

ضبط (11) حالة ضرائب القيمة المضافة.

 

في مجال الجمارك:

القضايا الجمركية: تم ضبط (13) قضية تهريب.

سيارات مخالفة: تم ضبط (15) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاءات الجمركية.

 

في مجال الضرائب العقارية والملاهي:

تم ضبط (100) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي على مستوى الجمهورية.

 

في مجال تنفيذ الأحكام:

تم تنفيذ (87) حكم قضائيا متنوعا.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة.


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