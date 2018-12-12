جهود "مباحث الضرائب" خلال الـ24 ساعة الماضية
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:51 م
هبة عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث
الضرائب والرسوم على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:
في مجال الضرائب العامة والضرائب
على المبيعات والمهن الحرة:
ضبط (51) حالة ضرائب عامة.
ضبط (11) حالة ضرائب القيمة المضافة.
في مجال الجمارك:
القضايا الجمركية: تم ضبط (13)
قضية تهريب.
سيارات مخالفة: تم ضبط (15) سيارة
لمخالفتها شروط الإعفاءات الجمركية.
في مجال الضرائب العقارية والملاهي:
تم ضبط (100) قضية تهرب من الضرائب
العقارية والملاهي على مستوى الجمهورية.
في مجال تنفيذ الأحكام:
تم تنفيذ (87) حكم قضائيا متنوعا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة.
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