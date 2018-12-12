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استئناف جلسة محاكمة العصابة الدولية المتهمة بحيازة 3 ملايين قرص كبتاجون وحشيش

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:49 م
استئناف جلسة محاكمة العصابة الدولية المتهمة بحيازة 3 ملايين قرص كبتاجون وحشيش
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عمار محمد
 
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بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة محاكمة أفراد العصابة الدولية بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أجهزة اتصالات الثريا حيث إن عدد أقراص الكبتاجون ٣ ملايين قرص و٤ أطنان حشيش.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود.

 

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم ٤٩٩٢ لسنة ٢٠١٧ جنايات التجمع الأول قيام (سليمان فهد الأحمد لبناني وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبناني ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبناني وطلال منيعي سلامة سلمي وعلي طلال منيعي سلامة سلمي وعثمان فرج حميدة جبريل وهشام انهناه مغربي الجنسية والدهبي العروس مغربي الجنسية) بتشكيل عصابة للاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والامفبتامين داخل البلاد، حيث جلبوهم دون ترخيص وشرعوا في إنتاج واستخراج صناعة مخدر الامفبتامين دون ترخيص.

المزيد عن: قرص حوادث الفجر حشيش جنايات القاهرة اتجار في المخدرات
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