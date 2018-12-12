كورة ستار HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر مباراة الريال ضد سسكا موسك live korastar يلا شوت البث المباشر
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:36 م
عمرو عادل
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كورة ستار HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر مباراة الريال ضد سسكا موسك live korastar يلا شوت البث المباشر
يستضيف ريال مدريد الإسباني فريق سسكا موسكو الروسي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا «تشامبيونزليج».
يستضيف ريال مدريد الإسباني فريق سسكا موسكو الروسي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا «تشامبيونزليج».
وستنطلق المباراة في الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة، التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، عبر قناة «بي إن سبورتس HD1»، ويتولى التعليق عليها المعلق المصري علي محمد علي.
وضمن ريال مدريد تصدر المجموعة السابعة، برصيد 12 نقطة، ولن تؤثر نتيجة المباراة على ترتيبه، بينما يملك سسكا موسكو 4 نقاط، ويبحث عن الانتصار من أجل التأهل إلى الدوري الأوروبي حال حسم المركز الثالث، ويقود المباراة تحكيميًا البرتغالي «أرتور سواريس دياز».
كورة ستار HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر مباراة الريال ضد سسكا موسك live korastar يلا شوت البث المباشر
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