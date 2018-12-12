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خادم الحرمين يبحث مع الرئيس الباكستاني العلاقات الوثيقة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:00 م
خادم الحرمين يبحث مع الرئيس الباكستاني العلاقات الوثيقة
خادم الحرمين والرئيس الباكستاني
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الفجر السعودي
 
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استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، الأربعاء، رئيس جمهورية باكستان، عارف الرحمن علوي.

 

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الباكستاني في المملكة، فيما أبدى الأخير سعادته بلقاء الملك سلمان.

 

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى المستجدات في المنطقة.

 

كما حضر الاستقبال الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

 

كذلك حضره من الجانب الباكستاني، المدير العام في وزارة الخارجية رخسانة أفضل، والقنصل العام بجدة شهريار أكبر خان، والسكرتير العسكري للرئيس العميد عامر أمين، والقائم بالأعمال محمد زيشان.

 

المزيد عن: خادم الحرمبن الشريفين الملك سلمان العلاقات الوثيقة السعودية اليوم السعودية
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