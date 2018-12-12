بث حي online .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Man United فى دوري الابطال اليوم

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا الأربعاء 12/12/2018 في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفاً على نظيره فريق فالنسيا الإسباني في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتُقام مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا في يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب ميستايا بمدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا.





وتُنقل مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الفجر الرياضي لنقل المباريات، ويدخُل فريق مانشستر يونايتد المباراة ساعياً لخطف صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة في بطولة دوري أبطال أوروبا من فريق يوفنتوس الإيطالي صاحب الصدارة، فيما يسعى فريق فالنسيا لمحاولة توديع البطولة بأفضل صورة ممكنة بعدما ضمن مقعده في دور ال32 في بطولة الدوري الأوروبي.