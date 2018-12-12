أسعار الذهب في منتصف التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 12/12/2018

استقرت أسعار الذهب فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت أمس الثلاثاء بنحو جنيهان ليكون ثاني إرتفاع بسعر الذهب خلال الأسبوع الجاري بدعم من ارتفاع السعر العالمي للذهب .





وجاءت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي كالآتي:





سعر الذهب عيار 18





538.98 جنيه





سعر الذهب عيار 21





628.81 جنيها





سعر الذهب عيار 24





718.64 جنيهات





سعر الجنيه الذهب





4986جنيها





يذكر أنه ليس هناك سعر محدد لمصنعية الذهب، حسب تختلف من محل لآخر، وتختلف أيضا من ماركة لأخرى، ويقوم التاجر بتحديدها، ويتراوح سعرها ما بين 30 جنيه وحتى 60 جنيه للجرام، أما سعر جرام الذهب فيحدده السعر العالمي للأوقية، ويتم تحديده بشكل دوري ويتم تعميمه في السوق المصرية.





يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.





ذكر أن لمعدن الذهب قيمة جوهرية كبيرة منذ آلاف السنين ولا يزال حتى يومنا هذا يحتل هذه المكانة العالية، وذلك بسبب خصائصه التى تجعله فى مقدمة المعادن الثمينة حيث أنه لا يزال محتفظ بقيمته على مر العصور، كما أن العقيدة الراسخة فى أذهان الناس أن الذهب هو الوسيلة الوحيدة لتمرير والحفاظ على الثروة من جيل لآخر.





في أوقات التوتر السياسى والاقتصادى وأيضًا الكوارث الطبيعية يلجأ المستثمرون إلى شراء الذهب كملاذ آمن في الأسواق وكمخزن للقيمة، كما يستخدم أيضًا كوسيلة للتحوط ضد معدلات التضخم المرتفعة.





إذا كنت تريد أن يكون الذهب جزء من محفظتك الاستثمارية يمكنك الاختيار من بين العديد من خيارات الاستثمار في الذهب حيث كل منها له خصائص استثمارية مختلفة.





وفي هذا المقال نقدم العديد من الطرق للاستثمار فى معدن الذهب، واستنادًا على مستوى خبرتك بالسوق ومعرفتك بتلك الطرق سيكون أحدها مناسبًا لك للاستثمار:





1- سبائك الذهب وامتلاكها مباشرة

الذهب هو المال الحقيقي الوحيد ولا يمكن تغيير قيمته ولا السيطرة عليه من قبل الحكومة وذلك بسب خروج الحكومات عن المعيار الذهبي، وتخضع قيمة الذهب لقوى العرض والطلب، يمكن الاستثمار في الذهب عن طريق امتلاكه مباشرة كسبائك ذهبية أو عملات أو مجوهرات والاحتفاظ به لفترات طويلة ثم بيعه عند الأسعار العالية دون وجود أى وسيط بينك وبين استثماراتك، ولكن العيب الأساسى فى هذه الطريقة هي عدم تحقيق أرباح سريعة لأن الأمر يحتاج إلى وقت بالإضافة إلى التكلفة التى تتحملها لتخزينه بمكان آمن.





2- صناديق الذهب

تمثل صناديق الذهب أكثر الطرق إثارة للاستثمار فى الذهب فهى وسيلة فعالة لتحقيق المكاسب وأقل تكلفة حيث توفر أكبر قدر من الرافعة المالية، يمكن للمستثمر أن يحصل على الذهب عن طريق صناديق الاستثمار المشتركة التي تشتري الذهب أو باستخدام الصناديق المتداولة فى البورصة وسوق الفوركس وهي نوع من الصناديق المشتركة التى تتداول فى البورصة مثل الأسهم العادية وتقدم صناديق الاستثمار المتداولة طريقة عملية جدًا للاحتفاظ بالذهب فى محفظة استثمارية.





3- العقود الآجلة

العقود الآجلة للذهب تستخدم الذهب كأصل أساسى وهي بديل منخفض التكلفة، وهي عقود تنتهي في مرحلة معينة فى المستقبل، ويمنح العقد الآجل للذهب للمشترى الحق فى شراء الذهب الفعلي في وقت ما في المستقبل بسعر محدد، ويتم تداول العقود الآجلة في البورصة.





4- أسهم فى شركات تعدين الذهب

قد تبدو وسيلة جيدة للاستثمار فى الذهب حيث تتملك أسهم فى شركات تعدين الذهب وبيعها دون الحصول مباشرة على الذهب.



