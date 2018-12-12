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مبلط يشرح جسم طليقته بـ7 طعنات في الشارع: "مش هستحمل أشوفها مع راجل غيري"

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:28 م
مبلط يشرح جسم طليقته بـ7 طعنات في الشارع: مش هستحمل أشوفها مع راجل غيري
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عمار محمد
 
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تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وبإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام للنيابات، التحقيق في واقعة طعن مبلط سيراميك طليقته 7 طعنات أمام المارة بالشارع بسبب محاولتها الارتباط بآخر.

 

وتعود البداية عندما تلقى المقدم علي فيصل رئيس مباحث البساتين بلاغا من الأهالي بوجود سيدة ملقاه أرضا وبها عدة طعنات عقب قيام طليقها بطعنها وطعن نفسه بالشارع.

 

وبسؤال المتهم اعترف بأنه كان يريد أن ينهي حياة طليقته وينتحر لأنه لا يريد العيش بدونها وأنه قرر الانتقام منها وطعنها عندما علم بأنها سوف تتزوج من رجل آخر خلال أيام، قائلا: "مش هستحمل أشوفها مع راجل غيري فكان لازم أموتها".

 

وبتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالشارع أوضحت أن المتهم قام بتتبع الضحية وقام بطعنها 3 طعنات من ضهرها ثم التفتت له الضحية فقام بطعنها 4 طعنات آخرى وعندما سقطت أرضا قام بطعن نفسه 3 طعنات.

 

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة أمر بعرض المتهم على النيابة العامة.

المزيد عن: نيابة طليقته حوادث الفجر الانتقام منها 3 طعنات
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