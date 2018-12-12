مايلي سايرس تناهض ظاهرة انتشار الأسلحة في أمريكا

التقطت عدسات الباباراتزي صورًا للنجمة العالمية مايلي سايرس في شوارع ولاية نيويورك الأمريكية، ظهرت فيها وهي ترتدي "تي شيرت" مكتوب عليه: "احموا الأطفال وليس الأسلحة"، تعبيرًا منها عن غضبها من ظاهرة انتشار الأسلحة في أميركا".

وتزامن ارتداء مايلي لهذا "تي شيرت" الاعتراضي مع الاحصائية التي كشفت أن عام 2018 هو أكثر الأعوام التي وقعت خلالها جرائم بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأخص في ولاية فلوريدا، لتكون بذلك النجمة الشهيرة قد انضمت إلى قائمة مشاهير هوليوود المناهضين لتلك الظاهرة وأبرزهم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

يشار إلى أن "سايرس" تواصل التحضير لألبومها الجديد Younger المقرر طرحه في الأشهر الأولى من عام 2019 القادم.