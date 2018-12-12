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تسريحات كيرلي مميزة للشعر الطويل (صور)

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:19 م
تسريحات كيرلي مميزة للشعر الطويل (صور)
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إليكِ عزيزتي الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها للحصول على شعر كيرلي مجعد، يحتوي على نسبه من الكحول تسبب جفاف الشعر وتقصفه.

كريم للشعر الكيرلي:
2 ملعقة من جل الصبّار
2 ملعقة من زيت جوز الهند الخام
2 ملعقة من زبدة الشيا

يغسل الشعر بالطريقة التقليديّة، ثمّ يجفّف بنسبة 50% بمنشفة من القطن. تمزج المكوّنات السابقة داخل وعاء عميق وتقلّب جيّداً حتى يتكوّن كريم متماسك؛ يطبّق الكريم على الشعر من المنتصف وحتى الأطراف، ثمّ يجفّف الشعر بأداة تجعيد الشعر المرفقة بأدوات المجفّف "السيشوار"، أو يمكنكِ استخدام يديكِ من أسفل لأعلى يعمل جل الصبّار على تثبيت الشعر ولكن دون إلحاق ضرر بالشعر مثلما تفعل المستحضرات الأخرى المتوافرة بالأسوق، أمّا زيت جوز الهند وزبدة الشيا، فكلاهما يحقّقان الترطيب، التغذية واللّمعان، والنتيجة خصلات طبيعية لـ  تسريحات فير للشعر الطويل
تسريحات كيرلي مميزة للشعر الطويل (صور)
تسريحات كيرلي مميزة للشعر الطويل (صور)
تسريحات كيرلي مميزة للشعر الطويل (صور)
تسريحات كيرلي مميزة للشعر الطويل (صور)
تسريحات كيرلي مميزة للشعر الطويل (صور)
تسريحات كيرلي مميزة للشعر الطويل (صور)
المزيد عن: تسريحات الشعر تسريحات الكيرلي الشعر المميز الشعر الطويل الشعر
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