تسريحات كيرلي مميزة للشعر الطويل (صور)

إليكِ عزيزتي الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها للحصول على شعر كيرلي مجعد، يحتوي على نسبه من الكحول تسبب جفاف الشعر وتقصفه.





كريم للشعر الكيرلي:

2 ملعقة من جل الصبّار

2 ملعقة من زيت جوز الهند الخام

2 ملعقة من زبدة الشيا



