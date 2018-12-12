مصر تدرس انشاء غرفة تجارية "أفريقية روسية" لزيادة التعاون الاقتصادي
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:15 م
الفجر الاقتصادي
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أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يتم دراسة انشاء غرفة تجارية أفريقية روسية من أجل زيادة التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول القارة السمراء، جاء ذلك خلال المعرض الأفريقى الأول.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك مساعي لإنشاء غرفة تجارية أفريقية روسية في فبراير القادم خلال انعقاد مؤتمر ملتقي الاستثمار الرابع.
خلال انعقاد مؤتمر المعرض الأفريقي الأول القاهرة اليوم الأربعاء أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين الجادين في العديد من المشروعات المختلفة في البنية التحتية والصناعة والصناعة والزراعة والمجلات المختلفة في ظل تنفيذ الدولة حزمة من الإجراءات الإصلاحية على المستوى التشريعي والاجتماعي وتقديم حوافز للمستثمرين بشكل شفاف وفعال.
وبحسب الوكيل فإن مصر تعد من أكبر الأسواق الأفريقية من حيث الطاقة البشرية وتوافر الأيدي العاملة وكذلك تمتع مصر بموقع جغرافي رائد.
وأضاف أن التعاون الروسي الأفريقي، الذي بدأ في مصر، سيفتح آفاق التجارة والاستثمار المشترك، لنحول سويا الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، خالقة فرص عمل لأبنائنا.
من جانب أخر قالت سحر طلعت مصطفى رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا في عام ٢٠١٥ ساهمت في عودة العلاقات بين الدولتين بعد توقفها في التسعينات.
أوضحت أن الاستثمارات الروسية بدأت تعود لمصر مرة أخرى في مصر وخاصة بقطاع الغاز الطبيعي.
وأضافت خلال انعقاد مؤتمر المعرض الأفريقي الأول بالقاهرة اليوم الأربعاء أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر سجل في أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.4 مليار دولار بنسبة نمو 32% مقارنة من نفس الفترة بالعام السابق.
وأوضحت أن صادرات مصر إلى روسيا سجلت 356 مليون دولار في أول 5 أشهر من العام الجاري بنسبة نمو 26.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب طلعت فإن 80% من الواردات الروسية لمصر من الحبوب والوقود والمعادن بينما تمثل الخضراوات والفاكهة المصرية 70% من الصادرات المصرية لروسيا.
وقالت إن عدد الشركات الروسية العاملة في مصر تبلغ 416 شركة برأس مال 60 مليون دولار أغلبها في قطاع السياحة.
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