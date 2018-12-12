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وزير الداخلية الألماني يخطط لتسريع ترحيل اللاجئين المرفوضين

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:20 م
وزير الداخلية الألماني يخطط لتسريع ترحيل اللاجئين المرفوضين
وزير الداخلية الألماني
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وكالات
 
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يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، تسريع إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين مجدداً، خاصةً المدانين منهم في جرائم.

 

وقال في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "سأطرح في مطلع العام المقبل على الائتلاف الحاكم اقتراحاً لتشديد القواعد القانونية للترحي،ل وإعادة اللاجئين المرفوضين مجدداً، من يتعين ترحيله يجب إيداعه في السجن، حتى لا يختفي قبل ترحيله".

 

وأوضح أنه يتعين جمع المعلومات المتوفرة لدى ولايات مختلفة عن الجرائم التي تورط فيها طالبو لجوء، لتكون هناك نظرة شاملة مبكرة عن الصحيفة الجنائية لطالبي اللجوء والتحسب بشكل وقائي من ارتكابهم لجرائم جديدة.

 

وذكر أن الخبرات في الأشهر الماضية أظهرت أن طالبي اللجوء المرفوضين، الذين ارتكبوا جرائم كبيرة، كانوا معروفين في الغالب لدى الشرطة، قبل ارتكاب جرائمهم.

 

وبحسب البيانات الرسمية، رحلت السلطات الألمانية هذا العام حتى نهاية أكتوبر الماضي 19781 طالب لجوء رفض لجوؤهم، مقابل 20019 في الفترة نفسها من العام الماضي.

 

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية، أن إجراء تعديلات على اللوائح القانونية الخاصة بسجون الترحيل لن تحل المشاكل دفعةً واحدةً، إذ توجد إلى جانب مشكلة الاختفاء، مشاكل أخرى تتعلق بغياب الوثائق اللازمة للسفر، والمقاومة الجسدية من جانب بعض المرحلين، ونقص أماكن احتجاز المرحلين.

المزيد عن: وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تسريع ترحيل اللاجئين اللاجئين المرفوضين
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