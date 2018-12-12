بعد الإشادة ببوستر مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية".. تعرف علي تفاصيل فكرته (صورة)
أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بوستر الدورة الثامنة والتي تقام في الفترة من 15 إلى 21 مارس 2018، ونال البوستر بعد اطلاقه اعجاب الكثير علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وصرح الفنان التشكيلي محمد عبلة مصمم البوستر أن البوستر يعبر عن مشهد ريفي بسيط يجسد قيمة العمل ويحتفي بالمرأة صناعة الحضارات وتجمع إمرأة إفريقية وإمرأة مصرية يشتركان معاً في أداء طقوس العمل.
الألوان بها بهجة وإشراق ترمز إلى التفاؤل والزخارف تعبر عن التفاصيل والحكايات المشتركة.
كما وقع رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد بروتوكول التعاون والرعاية الإعلامية مع شبكة قنوات dmc برئاسة المنتج السينمائي هشام سليمان ، ووقعت المخرجة عزة الحسيني المذكرة التنفيذية لعقد التعاون والشراكة بحضور عضو اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفنان صبري فواز.
وتبدأ الدورة الثامنة فعالياتها بدءاً من 10 مارس 2019 بورشة صناعة الفيلم بقيادة المخرج سعد هنداوي.
مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين برعاية إعلامية حصرية لشبكة قنوات dmc وبدعم من وزارة الثقافة ووزارات السياحة والخارجية وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري.