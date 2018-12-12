بعد الإشادة ببوستر مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية".. تعرف علي تفاصيل فكرته (صورة)

أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بوستر الدورة الثامنة والتي تقام في الفترة من 15 إلى 21 مارس 2018، ونال البوستر بعد اطلاقه اعجاب الكثير علي مواقع التواصل الاجتماعي.





وصرح الفنان التشكيلي محمد عبلة مصمم البوستر أن البوستر يعبر عن مشهد ريفي بسيط يجسد قيمة العمل ويحتفي بالمرأة صناعة الحضارات وتجمع إمرأة إفريقية وإمرأة مصرية يشتركان معاً في أداء طقوس العمل.



