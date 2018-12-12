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ضبط عاطلين وموظف بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالشرقية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:19 م
ضبط عاطلين وموظف بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالشرقية
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية وقطاع الأمن العام، من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

 

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية، وموظف بإدارة الأوقاف - مقيمين بدائرتى مركزي شرطة أبوكبير، وأولاد صقر ) بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذين من محل إقامة الموظف مسرحًا لاستقبال عملائهم ومزاولة نشاطهم الإجرامي.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمنزل العاطل ذو المعلومات وبحوزتهم مبالغ مالية قدرها ( 5 ملايين و150 ألف جنيه، 22210 دولار أمريكي، 2200 يورو، 35650 ريال سعودي) سيارة ملاكي ملك العاطل ذو المعلومات.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والسيارة لترويج تجارتهم غير مشروعة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


المزيد عن: ضبط ثلاثة أشخاص حوادث الفجر بالإتجار النقد الأجنبى الشرقية
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