سارة سمير بطلة العالم لرفع الأثقال تهدي الميداليات الذهبية لشعب مصر العظيم وكل من ساندها
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:16 م
الفجر الرياضي
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حققت بطلة العالم سارة سمير ثلاثة ذهبيات فى وزن 76 كجم في البطولة العربية التى تستضيفها مصر فى استاد القاهرة بواقع واحدة فى الخطف وأخرى فى الكلين وثالثة فى المجموع على صعيد الكبار ومثلهم على صعيد منافسات 20 سنة .
كما نجحت سارة فى الحصول على ثلاث ذهبيات فى منافسات التضامن التى تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
أما ميار عبد القادر فحصلت على 3 ذهبيات فى نفس الوزن بمنافسات 17 سنة و3 فضيات بمنافسات 20 سنة.
ومن جانبها قالت ساره سمير بطلة العالم أهدي هذا الإنجاز لكل من ساندني خلال المشوار لهذه البطولة سواء اتحاد اللعبة والجهاز الفني وأهل بلدتي الهوائيه بالإسماعيلية الذين حرصوا علي مؤازرتي اليوم بالصالة المغطاة
وأضافت ساره اتمني ان يستمر النجاح ونيل حلم المصريين في الحصول علي ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 .
وحرصت عائلة ساره سمير علي مؤازرتها طوال فترة لعبها واحتفلوا بالطبل والمزمار وتصوير السيلفي كما حرص رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال علي التهنئة .
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