فابريكا تحتفل بـ "الكريسماس" بساقية الصاوي
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:16 م
سعد نبيل
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تبدأ ساقية الصاوى احتفالاتها بالعام الجديد فيستعد فريق فابريكا لتقديم حفل غنائى على مسرح ساقية الصاوى بقاعة النهر مساء السبت 15 من ديسمبر فى الثامنة مساءً بمناسبة الكريسماس وأعياد رأس السنة الميلادية.
يقدم أعضاء فابريكا حفلًا بمناسبة أعياد الميلاد، يشترك فى الحفل كورال أطفال فابريكا مع كورال الشباب ويقدمون أشهر أغانى الكريسماس العالمية.
فريق فابريكا تقوده مغنية الأوبرا السوبرانو المصرية الشهيرة الدكتورة/ نيفين علوبة التى قامت منذ سنوات بالتفكير فى تأسيس فرقة من الأصوات الشبابية الجيدة لتدخل بها مجال الغناء الاستعراضى، وهى مبادرة كان لا بد منها فى غياب هذا النوع من الشكل المعروف عالميًّا والذى ارتبط عند الكثيرين بالأعمال الغنائية المسرحية الكبيرة.
بدأت الدكتورة نيفين علوبة أول أعمال هذه الفرقة بتقديم "البؤساء" ثم قدمت العمل الاستعراضى الكبير "الليلة الكبيرة"، لم تغفل فرقة فابريكا اهتمام الأسرة والأطفال بأعمال "والت ديزنى" الشهيرة فقامت بإعداد برنامج موسيقى غنائى ملىء بالبهجة والسعادة والإبهار.
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