فابريكا تحتفل بـ "الكريسماس" بساقية الصاوي

تبدأ ساقية الصاوى احتفالاتها بالعام الجديد فيستعد فريق فابريكا لتقديم حفل غنائى على مسرح ساقية الصاوى بقاعة النهر مساء السبت 15 من ديسمبر فى الثامنة مساءً بمناسبة الكريسماس وأعياد رأس السنة الميلادية.

تبدأ ساقية الصاوى احتفالاتها بالعام الجديد فيستعد فريق فابريكا لتقديم حفل غنائى على مسرح ساقية الصاوى بقاعة النهر مساء السبت 15 من ديسمبر فى الثامنة مساءً بمناسبة الكريسماس وأعياد رأس السنة الميلادية.